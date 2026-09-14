«Скоро мандарины»: стало известно, сколько осталось работать до Нового года
ТАСС: до Нового года россиянам осталось работать 77 дней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]
Согласно производственному календарю, который изучило агентство ТАСС, жителям России предстоит трудиться еще 77 дней до старта новогодних каникул.
Всего до завершения года остается 17 рабочих недель. Две из них будут сокращенными: в ноябре рабочая неделя продлится четыре дня, а в декабре — три.
Продолжительные новогодние праздники начнутся 31 декабря, в четверг.
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