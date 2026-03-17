Развязки или магистрали? Эксперт рассказал, как снизить нагрузку на дороги

Транспортный аналитик, член Ассоциации транспортных инженеров России Олег Миронов рассказал, какие меры можно принять для устранения проблем с пробками в крупных городах, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт высказал мнение, что в городах, где водители сталкиваются с постоянными пробками, можно увеличить способность конкретных узлов при помощи строительства развязок. Тогда движение станет более плавным. Особенно получится решить проблему на ключевых перекрестках. Специалист также указал на недостаток данного метода.

«Их (развязок. — Прим. ред.) эффект точечный. То есть без комплексного развития всей сети часть пробок просто смещается на соседние улицы», — пояснил специалист в беседе с «Нашим городом».

Эксперт отметил, что развязки помогут в решении точечных проблем. Снять нагрузку по всему городу можно при помощи строительства магистралей и обходов. Таким образом получится частично вынести движение за черту населенного пункта, что автоматически снизит нагрузку на улицы.

По мнению специалиста, если в крупных городах, которые постоянно расширяются, не создавать новые транспортные связи между районами, нагрузка на существующие магистрали будет нарастать как снежный ком.

«Это влияет не только на пробки, но и на качество жизни: увеличивается время в пути, перегружаются дворовые проезды», — объясняет тюменский урбанист Никита Мельников.

Эксперт высказал мнение, что после любых изменений в городе водители постепенно адаптируются. Они находят новые удобные пути движения и не чувствуют дискомфорт.

«Это нормальный процесс, поэтому изменения происходят постепенно», — отмечает транспортник Миронов.

