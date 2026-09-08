Первые 300 секунд решают все: эксперт раскрыла, почему топ-менеджеры оценивают не слова, а энергию

Карьерный консультант, директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone Оксана Семенова в интервью радио Sputnik раскрыла суровую правду о собеседованиях: решение о том, брать или не брать кандидата, часто принимается в первые пять минут, а то и быстрее.

Топ-менеджеры, по ее словам, за эти 300 секунд успевают считать энергию, уверенность и невербальные сигналы еще до того, как соискатель открывает рот. Поза, рукопожатие или кивок на зуме, зрительный контакт — все это мгновенно сканируется. Если человек садится с уставшим видом, отводит глаза или слишком суетится, переубедить топ-менеджера, у которого интуиция натренирована годами принятия решений, будет крайне сложно. Дальше вы будете не «убеждать», а «отрабатывать назад» — то есть пытаться исправить впечатление, которое уже сложилось.

Второй критический блок — внешний вид и контекст. Семенова подчеркивает: речь не о дороговизне костюма, а об аккуратности и соответствии культуре компании. Глаженная рубашка, чистые туфли, ухоженные руки — это уважение к себе и собеседнику. Но важно и попадание в дресс-код: в инвестиционном банке без пиджака вас оценят иначе, чем в креативной финтех-команде, где трехдневная щетина может быть нормой. Также решающее значение имеет форма речи: «э-э-э», «как бы», «ну» режут слух и выдают неуверенность. Монотонная речь — прямой путь к тому, что собеседник отключится. А картавость, шепелявость или нечеткая дикция, по мнению эксперта, — минусы, которые можно и нужно устранять работой с логопедом.

Далее — структура и осознанность. Топ-менеджер не будет копаться в каждой строчке резюме: он проверяет, умеете ли вы говорить по делу. Рассказ о себе должен укладываться в две минуты без путаницы и лишних деталей. Но главное — это «взрослость»: как вы отвечаете на неудобные вопросы, признаете ли ошибки или начинаете оправдываться. Топ-менеджер ищет человека, способного на рефлексию, потому что управленец без этого качества опасен для бизнеса. И наконец, искренний интерес: подготовка к встрече видна сразу. Кандидат, который знает специфику компании и задает глубокие вопросы, на голову выше того, кто просто ждет стандартного «расскажите о нас». В условиях высокой конкуренции выбирают именно тех, кто не ищет «любую работу», а хочет работать именно в этой компании.

Ранее психолог рассказала, как по поведению HR понять, что в компании токсично.