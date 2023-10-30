Эксперт уверен, что работа украинских ЦИПсО стала причиной столкновений в дагестанском аэропорте. Россиян постепенно агитировали и провоцировали, регулярно передавая неправдивую информацию. ЦИПсО в свою очередь выполняло указания США и Великобритании. Все органы преследуют одну цель - ослабить Россию, спровоцировав гражданскую войну.

«Цель Киева – бросить российское общество на противостояние друг с другом, разжечь гражданскую войну. Те, кто громил дагестанский аэропорт, не полетели разбираться в Израиль или в сектор Газа, они устроили погромы у себя дома», - высказал мнение изданию «Абзац» политолог Юрий Кот

Столкновения начались в Дагестане 28 октября. Частично разрешить ситуацию удалось 30 октября. В одном из интернет-мессенджеров появилась информация о том, что из Израиля в Дагестан летят израильтяне, которые будут жить в республике в статусе беженцев. Люди заблокировали аэропорт, чтобы не допустить высадки граждан Израиля.

Политолог Михаил Дербасов рассказал, как теперь изменится жизнь россиян после ситуации в Дагестане и что предпримет президент Владимир Путин для исключения подобных инцидентов в будущем. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».