Иноагентов станет больше: какие заявления по беспорядкам в Дагестане сделает Путин

Владимир Путин проведет совещание, посвященное беспорядкам в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальной темой собрания станут попытки Запада расколоть общество в РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Михаил Дербасов, политолог и историолог, рассказал нам, какие заявления может сделать Путин по итогам мероприятия. Беспрецедентная ситуация в Махачкале потребует жестких мер.

«Сейчас перед Путиным стоит задача не допустить подобных ситуаций в других регионах. Отсюда следует, что меры будут направлены именно на это. Можно ожидать заявлений об усилении контроля за цифровым пространством: мониторинге социальных сетей, фильтрации контента информационных каналов, а иногда и личных аккаунтов пользователей. Также важно отметить, что возможно усиление контроля на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Позиция президента, добавил эксперт, остается неизменной в том, что в беспорядках в Дагестане прослеживаются попытки СБУ и Запада устроить раскол в российском обществе. В данной связи могут быть предприняты меры по ужесточению действий международных организаций на территории РФ, а также усилению контроля за действиями иноагентов и расширению списка действующих иноагентов на территории страны.

«Внимания заслуживает и вопрос о мерах наказания в отношении наиболее активных участников данных событий. На мой взгляд, принудительного направления в зону СВО, которого требовали многие неравнодушные люди, не будет. Однако, возможно, к ним будут применены меры общественного порицания со стороны местных общин», — отметил Дербасов.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе участников беспорядков в Дагестане.