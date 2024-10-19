РБК: 200 художников призвали Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Искусствоведы и художники подписали петицию с просьбой не закрывать отдел новейших течений в Третьяковской галерее. Об этом РБК рассказал историк искусства Андрей Ерофеев.

Историк Ерофеев отметил, что фамилии всех подписавших петицию будут опубликованы. 200 подписантов напомнили, что в 1930 годах отдел также закрыли. Часть важной для истории России коллекции была бесследно утрачена. Искусствоведы переживают, что в нынешний раз ситуация повторится.

«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев «рвать на голове волосы» из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказаться от такого опрометчивого шага», — сказано в письме.

Подписанты обеспокоены возможностью нанесения существенного ущерба современному искусству России, а также отечественному и музейному делу.

Важно отметить, что информация о закрытии отдела появилась в нескольких телеграм-каналах. В пресс-службе галереи подобных заявлений не делали. Андрей Ерофеев также узнал о будущих планах из интернета. РБК направил официальный запрос.

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