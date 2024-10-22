РБК: экономисты предложили пути решения проблем «спящих» городов РФ

Эксперты отметили, что в каждом небольшом населенном пункте есть индивидуальные проблемы. Их необходимо выявить и разрешить. Однако существует много проблем, общих для всех малых российских городов. Приоритетная — отток населения молодого возраста. Чтобы этого не происходило, в городах необходимо создавать комфортные условия проживания.

Так, в населенных пунктах в обязательном порядке важно провести газификацию, открыть достаточное количество магазинов и культурных центров, наладить коммуникации и работу информационных связей. На высоком уровне люди должны получать медицинские услуги. Также важно обеспечить школами и квалифицированными кадрами. Без помощи бизнеса справиться с многими задачами будет сложно.

В малых городах необходимо развивать частный сектор. Тогда люди на пике активной фазы карьеры могли семьями переезжать в малые города, чтобы растить детей на свежем воздухе и в более спокойной обстановке. Положительно на развитие города влияют открытия предприятий.

«Иногда зависимость от одного предприятия имеет позитивные черты: складывается производство с высокой рентабельностью, что дает возможность поддерживать высокий уровень зарплат и участвовать в решении социальных вопросов, поскольку у крупных предприятий есть целые программы по развитию городов присутствия», — пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев назвал приоритетные векторы развития региона.