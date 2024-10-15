Губернатор Подмосковья: мы все идем в фарватере приоритетов, которые ставит перед нами президент

«Время диктует нам разные вызовы. И важно в большом регионе, таком, как Московская область, добиться грамотной работы команды. Важно идти в одну сторону. Мы претендуем на то, чтобы каждый город имел потенциал развития. Я хочу поблагодарить тех, кто очень давно, добросовестно работает на земле. Мы все идем в фарватере приоритетов, которые ставит перед нами президент», - сказал глава региона.

Сейчас в составе депутатского корпуса «Единой России» в Подмосковье более тысячи человек. По словам секретаря областного регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, после выборов в сентябре к команде присоединились более двухсот депутатов, в том числе участники СВО.

«Всего по результатам выборов мы получили 414 мандатов из 580. Это достойный результат, который позволил нам сформировать фракции большинства в округах», - рассказал Брынцалов.

В этом году областное отделение партии организовало восемь с половиной тысяч контрольных мероприятий, депутаты в муниципалитетах провели свыше семи тысяч приемов жителей.

В ходе заседания участники обсудили вопросы оказания поддержки бойцам СВО и их семьям. Областное отделение партии направило более двенадцати тысяч тонн помощи на нужды СВО. Подмосковье стало первым регионом, где за семьями военнослужащих закрепили представителей власти.

Помимо этого, на заседании подняли вопросы реализации программ капремонта и строительства социальных учреждений.