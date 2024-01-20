РБК: в России образовался дефицит семян томатов из-за отсутствия отечественного сырья

В Минсельхозе состоялось совещание представителей региональных органов сельского хозяйства, которое возглавлял директор департамента растениеводства Роман Некрасов. Один из участников встречи рассказал РБК , какие темы были подняты, в частности, обсудили дефицит семян томатов.

Накануне весенней посевной также стало известно о нехватке семян томатов, моркови и лука. Информацию подтвердили представители одновременно нескольких крупных агропромышленных комплексов, расположенных в Астраханской и Волгоградской областях. Заявки были направлены партнерам в Венгрию и Францию, но ответа компании так и не получили. Проблема в том, что альтернативные источники поставок семян не были определены.

Гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев рассказал корреспонденту РБК, что данная информация соответствует действительности. Россия запретила на свою территорию посадочного материала из Голландии. В итоге дефицит семян отражается на работе компаний, которые изготавливают томатную пасту.

«Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена», — рассказал РБК Зайцев.

Член правления союза Ирина Мурашова положительно оценивает сложившуюся ситуацию.

«В ближайшие шесть-семь лет в посевной кампании значительное место будут занимать отечественные семена», — ожидает эксперт Ирина Мурашова.

В Минсельхозе России рассказали, что к посевной активно готовятся. Уже приобретено 60% семян от необходимого количества. Работа продолжается: будут еще покупать иностранные и отечественные семена.

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