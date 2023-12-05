Готовь сани с лета: назван урожайный сорт помидоров

Огородники знают, что вырастить вкусные томаты не так легко. Новогодние праздники пройдут быстро, а там настанет и время высадки рассады. Лучше заранее приобрести семена «Турмалин», информирует издание «Утро.ру» .

Семена отличаются высокой схожестью. Рассада вырастает сильной. После пересадки в грунт не болеет. Не страшны ей и перепады влажности. Самое приятное, что если не успели полить грядки в один день, но на следующий можно исправить ошибку. Кусты томатов неприхотливые.

«Средняя урожайность с квадратного метра кустов "Турмалина" примерно 8,5 килограммов. Плоды вырастают на 100-150 граммов. И вкус у них приятный и сладковатый.», - отмечает издание «Утро.ру»

Плодов на каждом кусте много. Они могут храниться до трех недель. Подходят для консервации. Легко переносят любые эксперименты, например, новые удобрения.

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