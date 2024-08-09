Ребенку из Кузбасса после отдыха в Таиланде назначили две операции

Шестилетнего мальчика из Кузбасса во время отдыха в Таиланде укусила медуза. Российские медики уже провели одну операцию. После восстановления ребенку сделают пластику кожи, сообщает sibdepo.ru .

Мама пациента рассказала, что ребенок купался в воде, когда его укусила медуза. Он не сразу понял, что случилось. Думал, что за ногу просто зацепились водоросли. Потом нога начала покалывать. Выяснилось, что россиянина ужалила медуза.

Местные медики обработали раны и прописали лекарства: мази и таблетки. Ребенок прошел курс лечения. Сначала раны заживали. Однако вскоре, как раз перед отъездом, снова стали беспокоить родителей своим внешним видом. Они изменили цвет и покрылись корками.

Вернувшись домой, семья обратилась в больницу. Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов и медики БСМП им. Подгорбунского приложили совместные усилия, чтобы помочь ребенку. Медики рассказали, что мальчику понадобились две операции. У него диагностировали глубокий некроз кожи, спровоцированный химическим ожогом. Первая операция прошла успешно.

«Провели операцию, в ходе которой удалили некротизированные участки кожи. Пациенту предстоит ещё одна операция: пластика кожи», — рассказал Андрей Анатольевич Денисов, заведующий отделением, врач-хирург высшей категории.

Мама пациента, не исключает, что могли быть более серьезные последствия. Женщина рада, что они вовремя обратились к медикам. Одна из ран ее ребенка практически дошла до сухожилия.

Ранее сообщалось, что врач Шеин рассказал о действиях при ожоге от ядовитой медузы.