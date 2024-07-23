Врач Шеин рассказал о действиях при ожоге от ядовитой медузы

Заслуженный врач РФ Виктор Шеин рассказал в беседе с сайтом aif.ru , как помочь себе или другому человеку при столкновении с медузами ядовитого типа, например, аурелией или корнеротом.

На популярных российских курортах замечают медуз. В Крыму часто натыкаются на ядовитых корнеротов, которые способы нанести серьезные ожоги. В этом случае боль и раздражение появляются на месте, куда попадают стрекательные клетки. По этой причине их нужно убрать в первую очередь.

Врач Виктор Шеин подчеркнул, что остатки слизи нельзя трогать руками: соскрести все можно пластиковой картой, ножом или другим плоским предметом. Далее промыть место нужно морской водой. Пресная вода не подойдет, так как это усилит симптомы.

«Не помешает принять антигистаминные препараты. Если ожоговая поверхность довольно обширная и сильно болит, можно использовать пантенол — спрей. Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина», — пояснил специалист.

Тереть поврежденное место губкой и руками нельзя, как и накладывать мазевые повязки. Забыть советуют про зеленку и йод, так как они слишком агрессивны для раздраженной кожи. Как правило, ожог сходит за две недели, если все делать правильно.

В случае, если ожог вызвал сильный отек, головокружение, повышение температуры, одышку и более серьезные ухудшения, то следует немедленно обратиться в больницу.

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