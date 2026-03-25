Публичный позор и реальные сроки: юрист раскрыл, как изменилось взыскание алиментов

Сегодня алименты — это полноценное поле для юридических баталий, где на кону стоят доли в квартирах, чистое имя в публичных реестрах и, в запущенных случаях, личная свобода. Настоящая ловушка ждет тех, кто после первой выплаты расслабляется, забывая, что каждый месяц промедления превращается для ребенка в безвозвратно утраченные средства. Закон в этом вопросе предельно прямолинеен и не интересуется ни зарплатой, ни семейным статусом родителя: ст. 80 СК РФ четко обязывает обеспечивать несовершеннолетних детей. Как пояснил управляющий партнер юридической фирмы «Графкин и партнеры» Евгений Графкин, когда устные договоренности разбиваются о быт, у родителей остаются два цивилизованных пути. Об этом сообщает RuNews24.ru.

По его словам, первый — нотариальное соглашение, которое удобно своей закрытостью и силой исполнительного листа: если плательщик вдруг передумает, бумагу можно сразу направлять приставам или в бухгалтерию его работодателя, минуя изнурительные судебные заседания. Главное помнить, что даже в этом «мирном» варианте планка содержания ребенка не может опускаться ниже той, которую установил бы суд. Способов договориться, кстати, гораздо больше, чем принято считать. Стороны вольны комбинировать проценты от дохода с фиксированными суммами или даже закрыть вопрос единовременной выплатой — например, передачей ребенку доли в квартире, автомобиля или ценных бумаг. Правда, нотариусы к таким нестандартным решениям относятся с осторожностью, а сам документ могут позже оспорить, если размер выплат окажется ниже установленных законом 25% на одного ребенка, 33% на двоих или 50% на троих. Есть и совсем тонкий момент, связанный с банкротством: если плательщик, уже имея долги перед кредиторами, соглашается на алименты в размере 80–90% дохода, кредиторы могут признать такую сделку фиктивной. Верховный суд в таких спорах всегда на стороне ребенка, но перекрывать кислород чужим долгам за счет детей все равно не получится.

Юрист отметил, что система наказания для тех, кто решил «забыть» о своих обязанностях, напоминает лестницу, ступеньки которой становятся все менее комфортными. Сначала приставы просто начинают удерживать до 70% заработка в счет долга. Как только сумма неплатежа переваливает за десять тысяч рублей, в дело вступают административные рычаги: закрытие выезда за границу и приостановка водительских прав, плюс ежедневное начисление неустойки в 0,1%. Если родитель игнорирует требования два месяца, наступает административная ответственность с реальными сроками ареста до 15 суток. А дальнейшее затягивание неизбежно приводит к уголовной ст. 157 УК РФ, которая грозит уже вполне реальным лишением свободы на срок до года.

По его мнению, с мая 2025 года у этой истории появилось еще одно измерение — репутационное. Вступил в силу закон о публичном реестре должников по алиментам, который теперь доступен на «Госуслугах». Работодатели уже обязаны пробивать сотрудников по этому списку, так что статус неплательщика рискует стать публичным клеймом, мешающим карьере. Крайняя же мера — лишение родительских прав — вопреки расхожему мифу, алиментной обязанности не отменяет: платить все равно придется. Таким образом, механизм принуждения с каждым годом работает все жестче.

