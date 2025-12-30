«Ребенок в восторге»: водитель в костюме Снегурочки и ее коллеги Деды Морозы дарят праздник пассажирам

В пресс-службе мэрии Кемерова проинформировали, что водители общественного транспорта перевоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Водитель Галина второй год подряд работает в костюме Снегурочки. Она рассказала, что получает необыкновенное удовольствие от реакции пассажиров. Горожане радуются, улыбаются и благодарят за праздничное настроение. Аналогичным образом поступают коллеги Галины.

Местные жители фотографируют водителей и публикуют снимки в Сети. В Шерегеше водитель в костюме Деда Мороза встречает пассажиров с улыбкой на лице. Он выдает билет, а юных пассажиров угощает конфетами. В горнолыжном курорте сотрудники также намерены дарить праздничное настроение. 31 декабря инструкторы будут кататься на сноубордах в новогодних костюмах.

«Ребенок в восторге! Уж не знаю, это инициатива АТП или личная инициатива водителя, но воплощение обалденное!» — написала пользовательница соцсети.

По информации издания, некоторые водители креативно подошли и к украшению салонов автобусов: гирлянды, игрушки и дождики украшают места пассажиров. Очевидцы сообщили, что весь автобус в Шерегеше сияет блеском гирлянд и шаров.

