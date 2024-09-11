Речной катер с отдыхающими снесло течением в сторону Затонского моста, сообщил mkset.ru со ссылкой на телеграм-канал Управления гражданской защиты населения г. Уфы. Отдыхающим понадобилась помощь.

В среду, 11 сентября, ранним утром спасателям поступил звонок от отдыхающих на катере. Компания из девяти человек арендовала водный транспорт, чтобы устроить прогулку. Они отплыли на определенное расстояние. В 04.30 отдыхающие заметили, что катер снесло течением в сторону Затонского моста. Ожидать помощи было не от кого. Добраться самостоятельно молодые люди также не могли. Эвакуация прошла в штатном режиме.

«Сотрудники ПСП-5 Поисково-спасательного отряда УГЗ г. Уфы добрались к ним на катере, затем часть пассажиров пересадили на свое судно и на буксире транспортировали неисправное плавсредство до берега», — указано в сообщении.

Никто из молодых людей не пострадал. В оказании медицинской помощи необходимости также не было.

Ранее сообщалось, что два отдыхающих и собака чуть не утонули из-за сдувшегося сапборда на водоеме в Подмосковье. В ситуацию вовремя вмешались спасатели.