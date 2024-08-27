Два человека и собака чуть не утонули из-за сдувшегося сапборда на водоеме в Подмосковье

Мужчина, женщина и их собака чуть не утонули во время сплава на сапборде, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

На помощь подоспели работники 267-й пожарно-спасательной части и инспектор западного отделения ГИМС МЧС. Спасатели заметили людей в воде и незамедлительно выдвинулись к ним на катере.

Выяснилось, что в шести метрах от берега сапборд треснул по шву и сдулся, у находившихся на нем 31-летней женщины и 39-летнего мужчины не было спасательных жилетов.

Спасатели доставили пару и питомца на берег, медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время заплыва на сапборде утонула четырнадцатилетняя девочка.