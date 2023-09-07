Речные пассажирские перевозки: эксперты оценили «за» и «против»

В Нижегородской области уже в разных населенных пунктах можно добираться из одного места в другое на водном транспорте. Эксперты оценили, насколько возможно создать регулярное пассажирское сообщение по реке, сообщает newsnn.ru .

Эксперты едины во мнении, что было бы удобно соединить разные пункты в Нижнем Новгороде речным сообщением. Раньше в городе люди могли беспроблемно пользоваться именно речным общественным транспортом. Реализовать план в реальность нелегко и не факт, что рентабельно.

«Мы не настолько богаты. Сначала нужно проработать наиболее ликвидные маршруты. Потом могли бы привлекать больше граждан на определенный маршрут. Фактически убытки бы частично ликвидировали за счет потока», — рассказал глава комитета регионального Заксобрания по транспорту Владимир Солдатенков изданию NewsNN

В первую очередь необходимо выбрать места, где будут общественные остановки. Для этого необходимо предварительно оборудовать данные зоны, что требует денежных вложений. Особый момент стоит уделить вопросам безопасности. Также необходимо урегулировать работу общественного транспорта до остановок, где люди могу пересесть из автобуса на пароход.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов напоминает, что речные перевозки – это сезонный способ передвижения. Стоит ли проделывать такой большой объем работы для временного пользования.

«Водный транспорт тоже не будет рентабельным, если делать социальные цены. А при высокой стоимости будет недоступен для горожан», — высказал мнение генеральный директор туристической компании «ГАМА» Дмитрий Галкин

Генеральный директор туристической компании «ГАМА» Дмитрий Галкин отметил, что если устанавливать рыночную цену на проезд, то для пассажиров она будет слишком дорогой. Люди откажутся от такого способа передвижения.

Чтобы люди могли быстро добираться, интервал между транспортом должен не превышать более 15 минут. На этом факте акцентирует внимание главный редактор портала о водном транспорте Анна Коданина, отметив, что максимальная скорость транспорта – 25 км/ч. Единственный плюс - трассы освободятся, значит, исчезнут пробки.