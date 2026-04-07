Редис за три недели, горох до -5 и зелень под спанбондом: что агроном советует сажать в апреле в Подмосковье

В Московской области весна вступает в свои права не сразу. Апрельское солнце днем уже греет по-настоящему, а ночью температура нередко падает ниже нулевой отметки. Однако такие перепады — не причина отказываться от выезда на загородный участок. Существует немало растений, которые спокойно переносят подобные колебания и при своевременном посеве способны порадовать ранним урожаем. Какие именно культуры можно без опасений высевать в открытый грунт уже в апреле, REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

По словам эксперта, влага, которой земля насыщается в апреле, — это настоящее богатство для дачника. Грунт хорошо пропитан талыми водами, семена быстро разбухают и прорастают дружно. Главное — отдавать предпочтение холодостойким культурам. Они способны выдерживать внезапные заморозки и не боятся резких погодных скачков, которые так характерны для весны в Подмосковье.

«Многие ждут устойчивого тепла и упускают драгоценное время. А ведь в Подмосковье май часто бывает сухим и жарким, и тогда приходится постоянно поливать, а всходы получаются неравномерными. Апрель — месяц, когда земля уже готова принимать семена холодостойких культур», — объясняет Леонид Суровцев.

Агроном выделяет несколько культур, которые можно сеять в открытый грунт в Подмосковье, как только растает снег и земля чуть подсохнет. Все они относятся к холодостойким и имеют короткий период роста.

Редис — самый востребованный овощ в апреле. Он дает всходы уже при +2…+4 градусах, не боится морозов до -4 °C, а первые плоды появляются уже через три недели.

Фото: [ Продуктовый рынок в Москве/Медиасток.рф ]

«Леонид Суровцев советует выбирать ранние сорта, например "Французский завтрак", "18 дней", "Жара". В условиях Подмосковья сеять редис можно с первой декады апреля и до конца месяца с интервалом 10–14 дней, чтобы продлить сбор», — говорится в статье REGIONS.

Морковь и свеклу, по мнению эксперта, тоже допустимо высевать в апреле. Но есть важное условие: земля к моменту посева должна прогреться минимум до +5…+7 градусов.

«В Московской области это обычно середина или конец месяца. Для раннего урожая выбирают скороспелые сорта моркови ("Аленка", "Тушон") и свеклы ("Бордо 237", "Пабло")», — сообщил REGIONS.

Зелень по праву считается одной из самых отзывчивых культур для апрельского сева в Подмосковье. Она быстро идет в рост, не требует хлопотного ухода и уже через месяц радует свежей витаминной зеленью.

Петрушку, укроп, кинзу, листовой салат, рукколу и шпинат высевают со второй половины апреля, отметил эксперт. Семена этих растений прорастают уже при +3…+5 градусах, а молодые всходы без проблем переносят небольшие заморозки.

«Укроп и петрушку я сею в конце апреля, когда земля уже хорошо прогрелась. Но есть хитрость: семена этих культур содержат эфирные масла, которые замедляют прорастание. Чтобы ускорить всходы, замочите их в теплой воде на сутки или обдайте кипятком перед посевом. Тогда зелень появится уже через 7–10 дней», — рассказывает Леонид Суровцев.

В Подмосковье листовой салат и рукколу допустимо высевать уже в первых числах апреля, если накрыть грядку спанбондом. При таком укрытии первая зелень поспеет как раз к майским праздникам.

Горох — еще один традиционный житель апрельских грядок. Его семена начинают прорастать уже при +1…+2 градусах, а всходы выдерживают заморозки до -5 °C. Высевать горох можно с середины апреля, отведя под него хорошо освещенное место. Агроном советует выбирать лущильные сорта для раннего употребления («Альфа», «Ранний Грибовский») или сахарные, которые можно есть прямо в стручках («Амброзия», «Жегалова 112»).

Лук-чернушка (семена) и лук-севок тоже высаживают в апреле. Севок сажают в конце месяца, когда почва прогреется до +5…+8 градусов. А чернушку можно сеять раньше — она хорошо переносит холод.

«Горох я сею, как только оттает земля. Он не боится холода и успевает набрать урожай до того, как наступит летняя жара. А вот лук-севок торопить не стоит: если посадить его в холодную землю, он может пойти в стрелку. Для Подмосковья оптимальные сроки для севка — последняя декада апреля», — поясняет Леонид Суровцев.

Фото: [ Уборка урожая капусты в Дмитровском округе/Медиасток.рф ]

Капусту — раннюю белокочанную, цветную и брокколи — в Подмосковье выращивают через рассаду. В открытый грунт ее высаживают в конце апреля или начале мая, обязательно используя временные укрытия. К моменту пересадки рассаде должно быть 35–45 дней.

Яровой чеснок сажают в апреле, как только почва достаточно прогреется. В отличие от озимого, он дольше хранится и формирует более крупные головки.

Картофель высаживают в конце апреля, если установилась теплая погода и земля на глубине 10 см прогрелась до +8 градусов. Однако в большинстве районов Подмосковья лучше ориентироваться на первую декаду мая — так клубни не пострадают от возвратных заморозков.

«Картофель — культура теплолюбивая. Если посадить его рано, в холодную землю, клубни могут загнить или дать слабые ростки. Я советую не торопиться и дождаться, когда минует угроза сильных заморозков. Для Подмосковья это обычно после 5–10 мая. А вот грядки под него можно подготовить уже в апреле», — рекомендует Леонид Суровцев.

