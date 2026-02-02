Редкие гости из Заполярья: одинцовский фотограф поймала в кадр таинственных щуров

Сложные погодные условия не стали препятствием для одинцовского фотографа Елена Швыдун, чтобы запечатлеть редких пернатых гостей из таежных и горных районов Кольского полуострова, сообщил REGIONS.

В зимние месяцы пернатые путешественники — щуры — мигрируют по всей территории России. Однако в Московскую область они залетают не ежегодно, и каждая такая встреча считается среди любителей природы редкой и счастливой удачей.

«Сквозь метель и холод удалось провести фотосессию для своих зрителей. Пальцы от мороза еле двигались, в перчатках фотографировать я не умею, тело по пояс в сугробе, почти полностью покрытое нескончаемым снегопадом, но счастье видеть этих неземных красавцев победило всю эту пургу», — рассказала Елена на своем канале.

Орнитолог Алексей Курячин высказал мнение в беседе с REGIONS, что присутствие щуров в средней полосе в текущем сезоне, с высокой долей вероятности, обусловлено более благоприятной кормовой базой в регионе по сравнению с их обычными, более северными местами гнездования.

«Возможно, урожай ягод рябины и других плодов в Подмосковье в этом году оказался особенно обильным, что и привлекло кочующих щуров», — объяснил REGIONS орнитолог Алексей Курячин.

Внешность самцов щура отличается яркостью и запоминается. Их голова, спина и грудь имеют насыщенный малиновый цвет, тогда как брюшко серое. Крылья и хвост темно-бурые, с характерными узкими белыми полосками на плечах. Самки и молодые птицы обладают более скромным окрасом: вместо малинового их оперение имеет тусклый, грязновато-желтый оттенок.

