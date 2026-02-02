«Не поверил своим ушам»: мяукающую птицу заметили посетители парка в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске житель снял на видео птицу, которая мастерски имитирует мяуканье кота. Орнитолог Алексей Субботин рассказал REGIONS, с кем встретился горожанин.

Посетители парка в Наро-Фоминске, услышав звук мяуканья котенка, предположили, что животному нужна помощь. Звук раздавался сверху. Очевидцы искали на дереве котенка, но обнаружили птицу. Серый пернатый гость с яркими голубыми «перьями-зеркальцами» на крыльях мяукал, что вызвало одновременно удивление и восхищение.

«Сначала не поверил своим ушам. Думал, кот где-то высоко застрял. Подошел ближе — а это птица так артистично кричит! Сразу стало и смешно, и интересно», — рассказал местный житель.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил REGIONS, что посетители парка увидели сойку. Птица издает такие звуки по разным причинам: адаптируется в новом месте, повторяя услышанные звуки. Таким образом она также может вводить птиц небольшого размера в заблуждение. Испугавшись кота, они улетят. Тогда сойка забирает корм.

«Сойка — один из самых способных имитаторов среди российских птиц. Она обладает чрезвычайно развитым звукоподражательным аппаратом. В ее репертуаре могут быть не только крики других птиц (ястребов, канюков), но и бытовые звуки: скрип двери, лай собаки и, конечно, мяуканье. Таким образом они общаются, предупреждают об опасности или просто „практикуются“. Вероятно, эта сойка живет недалеко от людей и часто слышит домашних котов», — рассказал эксперт.

