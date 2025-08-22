В Индии полиция задержала голубя

В индийском городе Джамму правоохранительные органы задержали необычного «подозреваемого» — голубя с прикрепленной запиской об угрозе теракта. О необычным происшествии сообщила газета The Indian Express.

Инцидент произошел 18 августа вечером в районе Катмария, где местные жители заметили подозрительную птицу и сообщили в полицию.

В послании, написанном на урду и английском языках, содержалась угроза взорвать железнодорожный вокзал Джамму. После этого силовые структуры немедленно усилили меры безопасности.

К охране вокзала и железнодорожной инфраструктуры были привлечены кинологи со служебными собаками и саперы для проверки на наличие взрывных устройств. Полицию перевели в режим повышенной готовности.

Специалисты в настоящее время проводят проверку, пытаясь установить, является ли это актом чьей-то неудачной шутки или частью реального заговора.

Некоторые эксперты допускают, что голубь мог быть специально обучен для доставки сообщений. Это первый зафиксированный случай использования птиц для доставки угроз в регионе, хотя с пакистанской стороны ранее уже запускались воздушные шары, флаги и другие птицы с пропагандистскими материалами.

