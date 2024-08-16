Подмосковные лесники могут выиграть iPhone 15 за самый большой найденный гриб

Редакция REGIONS объявила о старте конкурса на самый большой гриб. Участник, нашедший самый большой гриб в лесах Подмосковья, выиграет iPhone 15.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на телеграм-канал REGIONS. В прикрепленном посте нужно нажать на кнопку «УЧАСТВУЮ». Дальше участникам предстоит отправиться в лес в поисках самого большого гриба.

Если такой «житель леса» нашелся, необходимо сделать фото или снять видео. Важно, чтобы участники отметили размер гриба. Например, можно сфотографировать его с линейкой, пачкой спагетти или телефоном.

После отправки изображения в бот важно следить за новостями REGIONS. Финал пройдет 15 октября 2024 года. Результаты и фото появятся в телеграм-канале в 18.00 по московскому времени.

В конкурсе участвуют только фото и видео, сделанные в этом сезоне лично, близкими друзьями или родственниками. Все фотографии будут внимательно проверять.