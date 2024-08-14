Депутат Бурматов призвал лишить свободы живодера из Люберец

Живодер, который издевался над котом в Люберцах, не должен оставаться на свободе. Таким мнением в беседе с Regions поделился координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира», первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он подчеркнул, что этот вопрос нужно было взять на контроль, потому что проблема является опасной и резонансной.

«Таких субъектов неправильно оставлять на свободе, потому что мало ли что им придет в голову в следующий раз и кто им перейдет дорогу и понравится», — рассказал депутат.

По его словам, многие жители Люберец обращались к нему с просьбой взять на личный контроль жестокое обращение с домашним питомцем. Он уточнил, что после этого были направлены депутатские запросы в МВД и прокуратуру, чтобы запустить расследование.

Полное интервью депутата и подробности об издевательстве над котом — в материале Regions.