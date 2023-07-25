Регионы РФ по поручению главы СКР получили новые автомобили для поиска пропавших людей

Ассоциация «Поиск пропавших детей» передала ПСО «Волонтер Нижний Новгород» новый автомобиль для проведения розыскных работ, полученный от главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает newsnn.ru . Такие автомобили были доставлены и в другие регионы РФ.

Руководитель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин в прошлогоднем интервью для издания «NewsNN» рассказал о сложностях в проведении поисковых работ. Время идет, но работа отважных волонтеров остается такой же сложной. Добровольческое движение по поиску пропавших в Нижнем Новгороде появилось не сразу. Идея зародилась после знакомства с подобной организацией в Москве. Теперь в группе есть четкое разделение всех участников на две категории «волонтеры» и «добровольцы».

Волонтеры – постоянные участники поисков. Они имеют определенные навыки и знания. Добровольцем может стать каждый житель Нижнего Новгорода, который хочет помочь в конкретной поисковой операции. Сергей Шухрин рассказал, что если теряется ребенок или студентка, то желающих помогать много. В поисках одинокой бабушки принимает участие небольшое количество людей.