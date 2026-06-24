Регистрация в СНТ: превратить садовый дом в жилой и получить прописку можно за полтора месяца — инструкция от экспертов

Финансы Mail составили пошаговую инструкцию, которая позволит последовательно оформить регистрацию в СНТ.

Процедура состоит из двух ключевых этапов и занимает в среднем от полутора до двух месяцев.

Первый этап: перевод дома в жилой статус

Если строение в СНТ зарегистрировано как садовое, потребуется перевести его в категорию жилых. В случае, когда в ЕГРН уже указан статус «жилое», этот шаг пропускается. Для признания объекта пригодным для проживания круглый год необходимо пройти следующий путь:

Получить заключение о соответствии дома всем необходимым нормам — строительным, санитарным, пожарной безопасности — и возможности использования в зимний период.

С подготовленными документами обратиться в районную или городскую администрацию либо в МФЦ.

Стандартный перечень бумаг включает:

заявление о смене статуса садового дома на жилой;

правоустанавливающие документы на земельный участок и строение;

выписки из ЕГРН на оба объекта;

технический план дома от кадастрового инженера;

заключение эксперта по итогам обследования;

нотариально заверенное согласие всех совладельцев (если их двое и более).

По данным издания, в течение 45 календарных дней администрация выносит решение. При положительном ответе в ЕГРН вносится запись о новом статусе — «жилое».

Второй этап: регистрация по месту жительства

Данный шаг, по информации издания, предельно прост и включает всего два действия.

Подать заявление можно несколькими способами: обратиться лично в территориальное отделение МВД по вопросам миграции, посетить любой МФЦ либо воспользоваться онлайн-сервисом — через личный кабинет на портале «Госуслуги».

К заявлению о прописке необходимо приложить паспорт и выписку из ЕГРН, подтверждающую, что дом имеет статус жилого.

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