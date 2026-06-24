Регистрация в СНТ: превратить садовый дом в жилой и получить прописку можно за полтора месяца — инструкция от экспертов
Финансы Mail: два этапа регистрации в СНТ займут ориентировочно до двух месяцев
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Финансы Mail составили пошаговую инструкцию, которая позволит последовательно оформить регистрацию в СНТ.
Процедура состоит из двух ключевых этапов и занимает в среднем от полутора до двух месяцев.
Первый этап: перевод дома в жилой статус
Если строение в СНТ зарегистрировано как садовое, потребуется перевести его в категорию жилых. В случае, когда в ЕГРН уже указан статус «жилое», этот шаг пропускается. Для признания объекта пригодным для проживания круглый год необходимо пройти следующий путь:
- Получить заключение о соответствии дома всем необходимым нормам — строительным, санитарным, пожарной безопасности — и возможности использования в зимний период.
- С подготовленными документами обратиться в районную или городскую администрацию либо в МФЦ.
Стандартный перечень бумаг включает:
- заявление о смене статуса садового дома на жилой;
- правоустанавливающие документы на земельный участок и строение;
- выписки из ЕГРН на оба объекта;
- технический план дома от кадастрового инженера;
- заключение эксперта по итогам обследования;
- нотариально заверенное согласие всех совладельцев (если их двое и более).
По данным издания, в течение 45 календарных дней администрация выносит решение. При положительном ответе в ЕГРН вносится запись о новом статусе — «жилое».
Второй этап: регистрация по месту жительства
Данный шаг, по информации издания, предельно прост и включает всего два действия.
- Подать заявление можно несколькими способами: обратиться лично в территориальное отделение МВД по вопросам миграции, посетить любой МФЦ либо воспользоваться онлайн-сервисом — через личный кабинет на портале «Госуслуги».
- К заявлению о прописке необходимо приложить паспорт и выписку из ЕГРН, подтверждающую, что дом имеет статус жилого.
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