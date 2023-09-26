Рейдерские захваты СНТ: Очередной случай злоупотребления прав зафиксирован в Ижевске

В разных городах России применяют одну схему. В садовом товариществе появляются активисты, которые чем-либо недовольны. Обычно лидер собирает возле себя группы из владельцев участков, которые либо слишком добрые и сопереживающие, либо уже преклонного возраста.

Задача лидера группы – доказывать, что действующий председатель не выполняет свои обязанности или руководствуется собственными интересами. После выбирают нового руководителя, который имеет право передавать любые объекты, которые находятся на территории садового сообщества, другим лицам или переписывать их на себя, например, участок земли или ЛЭП.

Аналогично развивалась ситуация на СНТСН «Рапид», которая длится уже несколько лет.

«Новый председатель получил массив без долгов, — продолжает Сергей Л., также член СНТ «Рапид». — А результатом его трехлетнего правления стали огромные долги — около 2,5 млн — за электроэнергию, вывоз мусора, налоги… Себе же он исправно и полностью платил зарплату и премию по итогам года. Три года председатель не проводил отчетных собраний, не отчитывался о расходах денег (очень кстати пришлась пандемия ковида, когда все массовые собрания были под запретом, а о заочной форме собраний вспомнили не сразу). Правление при нем не работало и даже не собиралось. Все три года не работала и ревизионная комиссия. Исчезли многие документы СНТ».

«На сегодня мы имеем факт: организованная группа по предварительному сговору, используя ложь, обман, травлю своих оппонентов, угрозы и драки, добилась захвата власти. Цели у них большие, так как они здесь живут, и хотят жить с комфортом, им нужно все благоустроить: газифицировать, асфальтировать, чистить снег и т. п., но за все эти блага придется платить всем: и тем, кто не собирается газифицировать, т. к. их дома не подходят, и тем, у кого нет денег на газификацию, и тем, кто не живет на массиве, а приезжает только на выходные», — подытоживает Сергей Л.

Участники сообщества хотели переизбрать председателя. На некоторое время заниматься административными вопросами стала та женщина, на которую безосновательно подавали в суд и писали жалобы подставные жители. Переизбрать нового руководителя каждый раз не получалось, потому что активисты устраивали скандалы и срывали выборы. Один раз вызывали полицию из-за драки. Активисты просто оплатили штраф, а выборы в очередной раз не состоялись.

Председатель правления одного из дачных обществ Дмитрий Сергеев рассказал, почему таким председателям удается захватывать власть законным способом и как нотариусы подписывают документы, которые вызывают сомнение в плане их подлинности у участников товарищества.

«Сначала группа «активистов» исключительно на бумаге изображает якобы избрание «общим собранием» новых органов управления СНТ. Недостоверный и фальшивый протокол приносят нотариусу, который, в рамках своих полномочий, его подлинность не проверяет, а лишь исходит из того, что он есть и по умолчанию является подлинным. Нотариус заверяет подлинность подписи председателя на заявлении о внесении сведений в ЕГРЮЛ и направляет в регистрирующий орган заявление. Налоговая вносит изменения в ЕГРЮЛ. И все! Можно собирать взносы с членов СНТ! Суды же по таким делам тянутся годами», - рассказал Дмитрий корреспонденту Udm-info

Председатель правления отмечает, что правительство должно рассмотреть закон относительно садовых сообществ и внести ряд правок.