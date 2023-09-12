Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Волгоградской области в сентябре

Анализируя вакансии в Волгоградской области, можно выделить следующие высокооплачиваемые профессии: сфера IT и ритейл, строительство и производство, здравоохранение, сообщает novostivolgograda.ru .

Знание английского языка хотя бы на среднем уровне уже помогает найти более высокооплачиваемую работу. Так, монтажник и специалист техподдержки получают более 60 тысяч рублей при условии, если они владеют английским.

Особенно ценятся главные бухгалтеры. Так, в строительной компании специалист будет получать минимум 80 тысяч рублей. Немного на меньшую сумму – 77 тысяч рублей – вправе рассчитывать банковский менеджер.

Таким образом, согласно данным портала SuperJob, самыми высокооплачиваемыми профессиями в сентябре в Волгоградской области стали такие: бухгалтер, монтажник, банковский менеджер, а также специалист службы техподдержки (при условии знания английского языка).