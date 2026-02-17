Река уйдет или город пододвинется? Жители спорят о предсказаниях ИИ о судьбе Ступина через 100 лет

В пабликах Ступина разгорелось нешуточное обсуждение: местный администратор запустил нейросеть в будущее и попросил ее изобразить округ через сто лет. Результат оказался настолько неожиданным, что одни пользователи улыбаются, а другие всерьез спорят о том, где через век будет протекать Ока, сообщил REGIONS.

На картинке город больше похож на декорацию к фантастическому фильму о жизни на других планетах. Вокзал превратился в стеклянный павильон футуристической архитектуры с огромной надписью «Ступино» — от нынешних построек не осталось и следа. Над ним петляет монорельс, по которому скользит бесшумный поезд.

За вокзалом взмывают в небо небоскребы с плавными линиями и зеркальными фасадами. Никаких балконов с остеклением — только чистые формы. Между высотками угадываются деревья и кустарники. Похоже, через 100 лет Ступино найдет баланс между урбанистикой и природой.

Но главная неожиданность — река. На изображении Ока подступает почти к самому вокзалу, хотя сегодня между ними приличное расстояние. Либо город решил переселиться ближе к воде, либо русло за век серьезно изменит свой путь. В небе тем временем парят дроны и аппараты, напоминающие небольшие космические корабли.

Комментаторы уже вовсю фантазируют. Одни радуются, что хотя бы название города не изменилось. Другие гадают, снесут ли к тому времени старые бараки. Третьи предлагают скормить нейросети нынешние фотографии Ступина, чтобы искусственный интеллект понимал, от какой реальности отталкиваться.

