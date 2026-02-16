В Госдуме заявили, что страшилки про замену людей ИИ — это прикрытие для сокращения зарплат

Все чаще звучат прогнозы, что искусственный интеллект скоро вытеснит людей из целого ряда профессий. Но депутат Михаил Матвеев в эфире радио Sputnik предлагает не поддаваться панике, а взглянуть на ситуацию трезво: за этими «страшилками» стоят не технологии, а банальное желание работодателей сэкономить.

По словам парламентария, любые разговоры о тотальной замене специалистов нейросетями — это всего лишь хотелки бизнеса, переведенные в формат неизбежности. Схема проста: купить одну программу, заплатить за лицензию и больше никогда не платить зарплату, налоги, отпускные и больничные. Звучит заманчиво, особенно для крупных корпораций. Только вот реальность сложнее: ИИ пока не способен заменить человека там, где нужны не только алгоритмы, но и живой опыт, интуиция и ответственность.

Матвеев не отрицает, что автоматизация будет развиваться, но призывает не верить в апокалиптические сценарии, навязываемые через медиа. За ними, как правило, стоят конкретные лоббисты, которым выгодно обесценить труд живых людей и продать очередное «цифровое решение».

По его мнению, не стоит бояться, что завтра вас заменит робот. Стоит бояться, что кто-то хочет убедить вас в этом, чтобы платить меньше или не платить вовсе. Человеческий труд все еще остается основой экономики, и отказываться от него в угоду красивым презентациям никто не собирается — по крайней мере, пока.

Ранее сообщалось, как компании заставляют сотрудников обучать ИИ, который их заменит.