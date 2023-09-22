Реклама СВО на иностранных языках в Ленинградской области: журналистское расследование

В Ленинградской области появились рекламные бигборды, на которых размещен призыв участвовать в СВО на разных языках.

На рекламных баннерах вдоль проезжей части размещена информация на узбекском и таджикском языках. Редакция «НИ» перевела текст и поняла, что людям предлагают участвовать в СВО, а также обещают получение земельного участка на бесплатной основе и большую заработную плату.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на данные призывы, сообщает newizv.ru. Некоторые в ироничной форме сообщили, что не указан размер бесплатного земельного участка.

Фото: [ Подъем ]

На рекламном щите указан номер телефона, по которому стоит обращаться добровольцам. Корреспондент «НИ» позвонил по данному номеру, но никто так и не ответил.

В администрации Всеволожского района, на территории которого расположены баннеры, подтвердили, что получали сообщения о появившихся плакатах. Издание «Фонтанка» получило информацию о том, что баннеры выполнены с применением фотошопа. В администрации района нет информации, кто их мог разместить. Есть все основания предполагать, что это чья-то шутка.

Издание «Подъем» обратилось за комментарием в парламентский комитет по культуре. В ведомстве отметили, что недопустим тот факт, что на плакатах нет перевода на русский язык.