Рекорд горькой очереди: старейший сирота‑претендент на жилье в Омской области достиг 59 лет

В Омской области в очереди на квартиру стоит 59-летний сирота, сообщил gorod55.ru. Переезда в собственное жилье ожидают также более 6 тыс. жителей области, достигших совершеннолетнего возраста. Данные предоставило региональное министерство образования.

По данным омского минобразования, количество совершеннолетних сирот, которые так и не получили положенное жилье, увеличилось за пять лет на 0,6%. Самый взрослый житель Омской области, который имеет законное право на получение квартиры, достиг 59-летнего возраста. В минобразования не объяснили причин, почему сложилась такая ситуация.

«При этом пять лет назад, 1 января 2021-го, в очереди на жилье из детей-сирот находился 8051 человек (на 6,4% больше), из них совершеннолетия достиг 6101 гражданин (то есть на 0,6% меньше, чем сейчас)», — сообщил gorod55.ru.

В министерстве строительства и архитектуры Омской области Городу55 рассказали, что сироты имеют право на получение сертификатов на приобретение жилья в собственность не только на территории региона, но и других областей РФ. В области есть практика, когда сиротам передают квартиры в новостройках. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов также происходит выдача квартир, переданных застройщиками в фонд региона.

«На быстрое решение ситуации с сиротами, дожидающимися жилья, не стоит надеяться», — высказал мнение корреспондент издания.

По данным издания, из федерального и областного бюджетов выделяют объем бюджетных ассигнований, который не позволяет обеспечить собственным жильем всех детей-сирот.

