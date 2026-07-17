«Диагноз за секунды». Врачи смогут использовать ИИ при ЭКГ и колоноскопии

Системы поддержки врачебных решений на базе искусственного интеллекта теперь будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.