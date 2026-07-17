«Диагноз за секунды». Врачи смогут использовать ИИ при ЭКГ и колоноскопии
Председатель ФФОМС Баланин: ИИ будут использовать при ЭКГ и колоноскопии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Системы поддержки врачебных решений на базе искусственного интеллекта теперь будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.
«Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии», — сказал он.
Он отметил, что это существенно повысит точность диагностики, ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок.
Ранее сообщалось о том, что почти 7 тыс. жителей Подмосковья проверили родинки с применением ИИ.