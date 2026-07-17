«Готовьтесь к тратам». Большая часть августовской зарплаты поступит россиянам после 15-го числа

В августе 2026 года россияне получат большую часть своей зарплаты. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Действующий Трудовой кодекс, напомнил эксперт, обязывает работодателей производить выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца. При этом сумма, начисляемая за каждую из частей месяца, напрямую зависит от количества рабочих дней, приходящихся на соответствующий период. Важно подчеркнуть, что общее число выходных и праздничных дней в августе никак не повлияет на совокупный размер месячного оклада, однако оно существенно меняет пропорцию распределения выплат между авансом и окончательным расчетом по итогам месяца.

Балынин уточнил, что в августе 2026 года для сотрудников, работающих по стандартному пятидневному графику, предусмотрен 21 рабочий день — ровно столько же, сколько было в августе прошлого года. Из них на первую половину месяца приходится 10 рабочих дней, а на вторую — 11 рабочих дней. Именно это неравенство, по словам экономиста, создает в 2026 году более заметный перекос в сторону итогового месячного расчета по сравнению с авансовой частью. Для наглядности эксперт привел конкретный расчет при условии оклада в 90 тыс. рублей: за первую половину августа работнику будет начислено 42 857,14 рубля, а после удержания налога на доходы физических лиц эта сумма составит 37 286,14 рубля; за вторую половину августа начисление достигнет 47 142,86 рубля, а с учетом НДФЛ работник получит на руки 41 013,86 рубля.

Кроме того, Балынин обратил внимание на дополнительный фактор, способный увеличить итоговую выплату за вторую половину месяца. Он пояснил, что премии и различные установленные надбавки, как правило, перечисляются работодателем одновременно с зарплатой именно за вторую часть месяца. Следовательно, общая сумма, полученная сотрудником по итогам августа, может оказаться еще выше приведенных цифр. Однако экономист подчеркнул, что это уже не связано с количеством рабочих дней, а полностью определяется конкретными правилами и подходами к организации оплаты труда, принятыми у каждого отдельного работодателя.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье нашли вакансии для подработки с доходом до ₽150 тысяч.