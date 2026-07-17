Ракетная опасность в регионах России 17 июля 2026: где объявляли, последние события
В пятницу утром в пяти российских регионах — Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Самарской областях — была официально объявлена ракетная опасность. О надвигающейся угрозе жителей предупредили региональные власти и экстренные службы, пишет РГ.
Реакция властей и инструкции для населения
Главы регионов и МЧС оперативно опубликовали экстренные обращения к гражданам:
- Воронежская область: Губернатор Александр Гусев сообщил о срабатывании систем оповещения и призвал жителей незамедлительно укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон (коридорах, ванных комнатах или кладовых) и не выходить на улицу до отбоя тревоги.
- Липецкая, Тульская и Самарская области: Руководители регионов выпустили аналогичные экстренные предупреждения в своих официальных соцсетях, призвав соблюдать меры предосторожности.
- Тамбовская область: Информирование населения об угрозе ракетного удара организовало региональное ГУ МЧС России с помощью экстренной рассылки.
В настоящее время в указанных субъектах действуют протоколы безопасности, силы ПВО приведены в повышенную готовность.