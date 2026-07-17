Деньги умершего пенсионера отдадут родным, но есть одно жесткое условие

Накопительная часть пенсии умершего гражданина может быть выплачена его близким в виде единовременной суммы. Однако данная выплата не осуществляется в автоматическом режиме: родственникам необходимо лично обратиться с соответствующим обращением. Об этом сообщил депутат ГД Николай Коломейцев, пишет ТАСС.

Распределение средств и круг получателей

При наличии прижизненного заявления гражданина о распределении накоплений выплату оформляют исключительно указанным в нем лицам. Если такой документ отсутствует, претендовать на средства могут близкие родственники. К первой очереди относятся дети, супруги, родители и усыновители. Вторую очередь составляют дедушки, бабушки, братья, сестры и внуки.

Процедура обращения и необходимые документы

Для оформления выплаты нужно обратиться в Социальный фонд России или в соответствующий негосударственный пенсионный фонд — в зависимости от места хранения средств. Заявление подается в течение 6 месяцев со дня смерти. К нему прилагаются паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, а также справки о родстве и совместном проживании.

Условия выплаты и специальные ограничения

Если пенсионер успел выйти на заслуженный отдых, правопреемство зависит от выбранного им формата выплат: средства передаются родным только при выборе срочной накопительной пенсии. В случае бессрочных выплат накопления не перечисляются. Средства материнского капитала из состава накопительной части могут получить только второй родитель или дети.

Пенсионные накопления умершего можно забрать: порядок оформления Родственники могут получить накопительную часть пенсии ушедшего из жизни человека. Для этого требуется подать заявление в течение шести месяцев.