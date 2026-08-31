Каждый двадцатый школьник Подмосковья в День знаний сядет за парты в обновленном образовательном учреждении. Всего 1 сентября свои двери для учеников откроют 55 объектов: восемь новых школ и 47 зданий, прошедших капитальный ремонт. Об этом REGIONS сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Восемь новых школ появились в восьми муниципалитетах столичного региона. Безусловный лидер по масштабу — воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники, отметили в ведомстве. Площадь объекта превышает 33 тыс. кв. метров. В его составе — школа на 2100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Здесь оборудованы четыре спортивных зала, две библиотеки и актовый зал на 800 мест. Такого образовательного комплекса в Подмосковье еще не было, подчеркнули в Минстрое.

Еще две школы вместимостью по 1100 человек — в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах и в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа — возведены всего за 13 месяцев, что стало рекордным показателем для региона. Типовой проект, по словам представителей министерства, позволил серьезно сократить сроки строительства без потери качества.

«В Люберцах просторное здание площадью 12,6 тыс. кв. м объединит блоки начальной (на 400 мест) и основной/старшей школы (на 700 мест). В школе будет 54 универсальных и специализированных класса, зоны коворкинга, медиатека, актовый зал на 350 человек и обеденный — на 550. На территории разместятся стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола и прыжков в длину. Стадионом смогут пользоваться все жители микрорайона», — рассказали в министерстве.

В микрорайоне Новогорск города Химки построили еще один воспитательно-образовательный комплекс, объединяющий начальную школу и детский сад. Здание рассчитано на 100 учащихся и 170 дошкольников. Кроме того, в День знаний откроются новые пристройки к действующим школам: в Подольске на Народной улице — на 580 мест, в Коломне на улице Шилова — на 400 мест, в Солнечногорске на Банковской улице — на 300 мест и в Бронницах на улице Льва Толстого — на 100 мест.

Особого внимания заслуживают 47 школ в 26 городских округах, которые после капитального ремонта обретают вторую жизнь. Наибольшее количество обновленных объектов — по четыре — откроется в Серпухове, Щелкове, Орехово-Зуеве и Пушкино.

Как пояснили в министерстве, капремонт включает полную замену инженерных коммуникаций, оконных и дверных блоков, утепление фасадов, ремонт кровель, а также оснащение учебных заведений новой мебелью и современным оборудованием. В результате школы Подмосковья после реконструкции приобретают не только современный облик, но и становятся более уютными и комфортными для учащихся и педагогов.

Самой масштабной в этом году стала реконструкция гимназии № 5 в Дзержинском, рассказали в Минстрое Подмосковья. Общая площадь здания — 12 425 кв. метров. Здесь полностью обновили кровлю, утеплили и привели в порядок фасад и входную группу, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, а также сантехническое оборудование, окна и двери. Внутренние помещения отремонтированы, закуплена новая мебель и оборудование. Кроме двух учебных корпусов, капитально обновлен бассейн, благоустроено спортивное ядро и прилегающая территория.

«Задача проекта — не просто декорировать пространства, а наполнить их смыслом, связать повседневную среду с историей края. Яркие и содержательные картины вдохновляют, пробуждают интерес к наследию малой родины и создают особую атмосферу в местах, где учатся дети», — отметили в министерстве.

В 17 учебных заведениях Подмосковья, по информации ведомства, реализуется проект «Моя школа — моя история». Художники творческой мастерской Алексея Шилова украшают стены школ росписями, отражающими уникальные культурные коды округов, памятники архитектуры и рассказывающими о выдающихся земляках, прославивших свои города. Таким образом, образовательная среда становится не только современной и комфортной, но и воспитывающей, сохраняющей связь поколений.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев принял участие в пленарной сессии форума педагогов Подмосковья.