«Уважение к прошлому и связь поколений»: в Химках провели памятную встречу в честь Героев Советского Союза

В администрации городского округа отметили, что участниками встречи стали самые юные воспитанники учебного заведения — дети из дошкольного отделения, а также их педагоги и местные жители Химок. Присоединилась к собравшимся и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Пришедшим на мероприятие гостям подробно рассказали о биографии Олега Кошевого. По словам организаторов, лекторы сделали акцент на его роли в деятельности знаменитой подпольной организации «Молодая гвардия», а также на том месте, которое он занимает в истории Великой Отечественной войны.

Второй частью занятия стало повествование об Иване Кожедубе — летчике-истребителе, признанном самым результативным не только в советской авиации, но и во всей антигитлеровской коалиции. Собеседники подчеркнули, что он удостоен звания трижды Героя Советского Союза — случай уникальный даже по меркам военного времени.

«Олег Кошевой – пример настоящего мужества и силы характера. Совсем юным он взял на себя ответственность за товарищей и остался верен своим убеждениям до конца. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает сохранять память о таких людях и знакомить с их судьбами подрастающее поколение», – отметила Олеся Климачева.

Особый эмоциональный отклик у присутствовавших, по отзывам очевидцев, вызвала заключительная часть программы. Воспитанники дошкольного отделения выступили перед публикой с поэтическими номерами: ребята прочитали стихи, в которых воспевалась доблесть защитников Отечества, их несгибаемая стойкость и искренняя любовь к Родине.

«Судьбы Ивана Кожедуба и Олега Кошевого показывают, насколько многое зависит от силы духа, верности долгу и готовности служить своей стране. Их поступки остаются нравственным ориентиром для новых поколений», – подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Подобные патриотические акции в настоящее время проходят практически во всех микрорайонах Химок. Комментируя итоги встречи, лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила, что знакомство подрастающего поколения с отечественной историей играет важнейшую роль. По ее утверждению, такие занятия помогают формировать у детей уважительное отношение к прошлому страны и дополнительно укрепляют живую связь между разными поколениями.

Ранее сообщалось, что депутат Химок Смирнова посетила творческую мастерскую ко Дню России.