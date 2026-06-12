В День России в Доме правительства Московской области прошла торжественная церемония вручения наград

Торжественное событие, приуроченное к празднованию Дня России, состоялось в Доме правительства региона. Как сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства, церемонию провел Андрей Воробьев. Глава Подмосковья вручил присутствовавшим награды — как региональные, так и федеральные. Отмечали тех, пояснили в ведомстве, кто внес особый вклад в развитие области.

Андрей Воробьев, обращаясь к собравшимся, подчеркнул: в праздничный день принято чествовать тех, кто реальными делами и ежедневным трудом помогает развиваться как Московской области, так и всей стране. По его словам, в зале собрались люди совершенно разных профессий. Глава региона перечислил: здесь и специалисты промышленного сектора, и представители космической отрасли, а также те, кто лечит и воспитывает подрастающее поколение.

«Как сказал Президент: "Россия – это единая команда, и в этом единстве залог ее успеха и достижения всех поставленных целей". Каждый регион старается внести свою лепту в общую победу, развитие экономики, социальной сферы, укрепление безопасности, совершенствование государственного управления. Подмосковье – большой, растущий регион, где сегодня проживает более 9 миллионов человек. Важно, что каждый на своем месте помогает делать жизнь людей комфортнее, а регион – сильнее. Именно из этого складывается наш общий результат», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Высшего звания — «Почетный гражданин Московской области» — удостоен Николай Сафонов. Как сообщил губернатор, Сафонов трудится в регионе почти 50 лет. С 2007 года он возглавляет фармацевтический завод «ЗиО-Здоровье» в Подольске, который при нем вырос с 6% загрузки до системообразующего предприятия. Сегодня там выпускают 17 видов лекарств, 16 из которых — жизненно необходимые. Только за прошлый год произведено более 33 млн упаковок. Сафонов также помогает участникам СВО и их семьям.

«Огромная честь и радость получить это высокое звание. Для меня это большой стимул продолжать делать добрые дела на родной земле – на благо Московской области и нашего Отечества», – сказал Николай Сафонов.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены супруги Дарья и Сергей Корнюшины из Подольска, воспитывающие четверых детей. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен Владимир Виноградов, который почти 30 лет занимается патриотическими проектами. В 2023 году он создал фронтовую агитбригаду «Я верю в Россию!», выступающую перед бойцами в зоне СВО.

«В нашей семье три девочки и мальчик, ему 6 лет. Старшей дочке уже 22 года, средней 16, и младшей 13 лет. Они все занимаются спортом и творчеством: танцами, музыкой (русским фольклором), поэтому, конечно, нужно соблюдать режим, чтобы все успевать. Все очень дружные – помогают друг другу», – рассказал Сергей Корнюшин.

Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени получил Олег Кононенко — Герой России, руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. За плечами Кононенко пять космических полетов, семь выходов в открытый космос и более тысячи суток на орбите. Это мировой рекорд по суммарному пребыванию человека в космосе.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Дмитрию Сухареву, более 30 лет работающему в Московском областном госпитале для ветеранов войн. В период пандемии он трудился в «красной зоне» с тяжелыми больными. Медалью Луки Крымского награжден травматолог Денис Сидоркин из Подольска: в 2024 году он оказывал помощь раненым в Курской области.

«В профессии я порядка 18 лет. Последние два года регулярно езжу в командировки в Курскую областную клиническую больницу – помогаю бойцам, пострадавшим в зоне СВО, мирным жителям. Мы, гражданские медики, работаем там вместе с военными врачами. Поездки бывают по 2-4 недели, в планах отправиться уже в 21-ю», – поделился Денис Сидоркин.

Орден «За доблесть и мужество» получила учитель начальных классов Татьяна Сергеева из Сергиева Посада. В январе 2026 года она спасла восьмилетнего ребенка, получив при этом тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев поздравил россиян с Днем России 12 июня.