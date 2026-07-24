Пожар, разгерметизация и утечка аммиака: экипаж Crew-13 с российским космонавтом сдавал экзамен в Звездном городке

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, расположенном в Звездном городке, завершились экзаменационные испытания для участников предстоящей миссии Crew-13, сообщил REGIONS.

Интернациональный состав экипажа включает астронавтов NASA Джессику Уоткинс и Люка Дилейни, представителя Канадского космического агентства Джошуа Кутрика, а также космонавта Роскосмоса Сергея Тетерятникова. На специализированных тренажерах, воспроизводящих российский сегмент Международной космической станции, им предстояло доказать свою готовность к нештатным ситуациям.

Космический полет сопряжен с целым рядом рисков. Среди главных угроз — возгорание, падение давления внутри станции и утечка токсичного аммиака, используемого в системах американского сегмента. Инструкторы не стали упрощать задачу и заложили в экзамен сразу несколько сценариев потери герметичности. Сначала утечка была «обнаружена» в модуле «Наука», затем пробоина появилась в пристыкованном корабле «Союз». Экипажу пришлось оперативно выявлять места повреждений и герметизировать их, действуя как слаженный механизм.

На этом испытания не завершились. Следующим этапом, который космонавты окрестили «адом», стало возгорание в том же многоцелевом лабораторном модуле. Условия были максимально жесткими: огонь вплотную подобрался к спасательному «Союзу», от которого зависело возвращение экипажа на Землю.

Несмотря на экстремальные сценарии, четверка успешно справилась со всеми заданиями. Команда продемонстрировала исключительный уровень взаимодействия и взаимопонимания, что подтвердило их право на участие в миссии. Старт экспедиции Crew-13 намечен на ноябрь 2026 года.

«Так как потушить „пожар“ не удалось, экипаж „Союза“ перешел к циклограмме, предусматривающей срочное покидание „станции“. В это же время экипаж корабля Crew Dragon предпринял ряд действий на РС МКС, изолировав горящий отсек от остального массива станции. Поставленную задачу экипаж выполнил хорошо», — рассказал начальник 1 лаборатории 1 управления ЦПК Михаил Анацкий.

Ранее сообщалось, что игрушку-робот от Юрия Гагарина выставили в музее в Павловском Посаде.