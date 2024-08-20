Религиовед Лункин считает, что запрет УПЦ приведет к окончательному расколу общества и государства. Украинскому правительству придется реагировать на ситуацию. Эксперт считает, что власть будет подавлять протесты силовым способом. Всех, кто будет публично выступать против закрытия УПЦ, отправят на фронт.

Религиовед Лункин уверен, что решение правительства связано с катастрофической ситуацией ВСУ в зоне СВО. Политики осознают, что скоро Украина окончательно и безвозвратно потеряет часть территорий. Длительное время они вводили в заблуждение население, заявляя о победе и масштабной поддержке Запада. Теперь им необходимо сменить фокус внимания народа. Другие новости уже не будут восприняты столь эмоционально.

«Это не слабость, а взвешенная церковная политика, которая контрастирует с дикими действиями Киева. Власть готова пожертвовать людьми и территориями. Ее не беспокоят волнения, она готова их подавить и всех отправить на фронт», — добавил он.

Закон о деятельности канонической УПЦ на территории Украины был согласован депутатами путем голосования. Решение поддержали 265 народных депутатов. Выступили против 29 человек. Воздержались от голосования четверо депутатов. Депутат Ярослав Железняк отметил, что украинцы называют данный закон запретом московской церкви. Связь с РФ — главная причина, по которой депутаты запретили функционирование УПЦ.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий считает запрет УПЦ агонией преступного киевского режима.