Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что запрет УПЦ на Украине оскорбляет чувства верующих, сообщили РИА Новости. Подобные решения правительства сигнализируют о политической слабости украинского президента Владимира Зеленского, который строго выполняет поручения западных кураторов.

Запрет нарушает свободу вероисповедания и разрушает духовные скрепы. Президент Украины Зеленский сделал очевидный выбор. Он готов погубить украинский народ, чтобы угодить своим партнерам. Однако отобрать у людей душу и веру у него не выйдет никогда.

«Запрет УПЦ на Украине — агония укрофашистских упырей», — высказал мнение глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Спикер уверен, что Россия одержит победу в борьбе за ценности Русского мира, за его благополучное существование в будущем. Истребить русскую цивилизацию не получится, уверен политик. Слуцкий высказал также мнение, что происходящие события в мире — это прокси-война против России.

«С нами Бог!» — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Верховная рада запретила деятельность канонической УПЦ на территории Украины в связи с тем, что она имеет отношение к России.