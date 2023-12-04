Ремонты, площадки и кадры: Во Владивостоке провели «перезагрузку» системы образования

Школы и детские сады Владивостока привели в порядок: построили новые спортивные площадки, выполнили капитальный и косметический ремонт. Это стало возможным при помощи совместной работы местных депутатов, сообщает vostokmedia.com .

«Действительно системе образования во Владивостоке городские власти придают важное значение. Это направление деятельности у мэра Константина Шестакова в приоритете. И результаты видны уже сегодня. Мы видим отремонтированные учебные заведения, новые спортивные объекты, строительство, которое ведется в городе», — отметила «Восток-Медиа» депутат Думы Владивостока Василиса Ходнева.

В первую очередь деньги выделили на ремонты школ и детских садиков. В каждом здании проблемы были разные. В одном требовалось перекрыть крышу и вставить окна, а в другом провести небольшую реконструкцию.

После приступили к следующему этапу работ: построили современные спортивные площадки для занятий физической культурой. Во многих учебных заведениях площадок не было совсем. На эти цели давно не выделяли деньги. Теперь новые комплексы с тренажерами и мягкой напольной поверхностью готовы для уроков. На территориях установили теневые навесы.

После перешли к следующему этапу работы - кадровый вопрос. Решили привлекать преподавателей из других регионов, обеспечив их высокой заработной платой. Профессии уделяют особое значение. Педагогов уважают и ценят. Созданы комфортные условия для их работы.

Депутат Думы Владивостока Василиса Ходнева отметила, что местное правительство постоянно ищет новые решения. С абитуриентами школьных учреждений заключают договоры целевого обучения. Это позволяет привлекать молодежь.