Рентабельность под угрозой: татарстанские производители молока ищут способы, как экономить миллионы

В ближайшие три года закупочная цена на молоко для инвесторов Татарстана, по прогнозам, будет находиться в диапазоне ₽34–38 за литр. Такую оценку приводит глава холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин. Он обращает внимание на то, что в сложившихся экономических условиях единственным инструментом сохранения рентабельности производства становится индустриализация, грамотная оптимизация рабочих процессов и последовательное сокращение издержек, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Основной резерв для экономии средств, по его словам, заложен в кормовой базе. В структуре себестоимости готового продукта расходы на корма могут достигать 50–60%, и особенно это заметно при содержании высокопродуктивных животных. В этой связи современные животноводческие комплексы переходят на многоукосную систему заготовки кормов с повышенным содержанием протеина, а также активно внедряют цифровые инструменты управления поголовьем. Такие системы позволяют рассчитать стоимость индивидуального рациона для каждой буренки, что напрямую влияет на итоговую экономию.

«Могу ли я построить новый коровник в этих условиях? Нет, не могу, — ответил он на им же заданный риторический вопрос. — У нас инновации дошли до того, что, кажется, осталось только придумать двигатель внутреннего сгорания, работающий на молоке. Мы зажали рационы, оптимизировали каждый шаг, и этот клюв инноваций уже крайне тяжел для определения, чтобы выходить на стандартную рентабельность хотя бы в 14–18%».

Не меньшее внимание уделяется автоматизации и цифровизации, которые призваны сократить затраты на персонал и минимизировать влияние человеческого фактора.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов ссылается на опыт передовых хозяйств республики, который свидетельствует о высокой эффективности такого подхода. Согласно приведенной им информации, капиталовложения в специализированное программное обеспечение способны окупиться менее чем за двенадцать месяцев. При этом, как утверждает спикер, использование видеоаналитики на базе искусственного интеллекта помогает удалять технологические ошибки и в итоге приносит предприятиям экономию в десятки миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что крупный животноводческий комплекс на 3 тыс. фуражных коров построят в Серебряных Прудах.