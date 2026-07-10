Верующие теперь могут подавать записки в Троице-Сергиеву Лавру онлайн из любой точки мира

Для верующих, у которых нет возможности лично посетить монастырь и приложиться к его святыням, Троице-Сергиева Лавра запустила специальный онлайн-сервис. Благодаря этому цифровому ресурсу теперь можно направлять записки на поминовение через интернет, находясь в любой точке земного шара, сообщил REGIONS.

Обитель, расположенная в Подмосковье, уже семь столетий удерживает статус крупнейшего паломнического центра. В этот монастырь постоянно прибывают тысячи людей, ищущих молитвенной поддержки. Тем не менее, как подчеркивается, препятствием для паломничества нередко служат дальние расстояния, состояние здоровья или жизненные обстоятельства.

Заявленная цель новой платформы — преодолеть эти барьеры и соединить верующих независимо от их местонахождения. Найти подходящую форму и внести имена родных и близких, чтобы монастырская братия помянула их в молитвах, можно непосредственно на сайте сервиса.

Пользователи интернет-площадки вправе заказывать как единовременные, так и продолжительные прошения. Удаленно принимаются заявки на обедню, молебны перед чтимыми образами святых, панихиды, а также долгосрочные поминовения: сорокоусты, а также поминовение на полгода или на целый год.

«Мы всегда рады видеть вас в Лавре преподобного Сергия! Но специально для тех, для кого посещение монастыря сегодня затруднительно, мы разработали этот особый ресурс. Храни вас Господь!» — отметили представители духовенства.

Ранее Церковь объяснила, что делать с вещами умершего на самом деле.