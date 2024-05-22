Рэпер Рич боялся, что его песня о защитниках Донбасса станет «газмановщиной»

Музыкант, рэп-исполнитель и писатель Рич (Ричард Семашков) поделился своими опасениями, которые испытывал во время релиза песни о защитниках Донбасса, сообщает интернет-издание «Абзац» .

«Когда нам показывают только карикатурные, фонограммные вещи, лично у меня начинается немного биполярное состояние», – сказал исполнитель.

Летом 2022 года рэпер Рич презентовал песню «Грязная работа», которую посвятил военнослужащим Донбасса. В ходе интервью он признался, что исполнять подобные композиции достаточно сложно. Песни должны быть такими, чтобы боец мог вдохновиться, мотивироваться и с верою в себя и Родину идти выполнять поставленные перед ним задачи. Были опасения, что песню могут сравнить с «газмановщиной».

Свою позицию спикер пояснил так. У него нет претензий непосредственно к певцу Олегу Газманову. Однако важно в сложный для страны период не спекулировать на данной теме.

«Я всего лишь говорил про тенденцию делать довольно плакатные и клюквенные вещи и выдавать это за нечто невероятно патриотичное, какое-то пассионарно-милитаристское и так далее», — высказал мнение рэпер Рич.

Человеку важно предлагать мудрую музыку, тогда он будет добиваться поставленной задачи вне зависимости от выбранной специализации.

Во время интервью исполнитель также поделился своим мнением о важности патриотизма для победы России.

Ранее мы сообщали, что депутаты Государственной Думы предложили включить песни некоторых исполнителей, в числе которых есть Олег Газманов, в школьную программу.