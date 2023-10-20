«Решает только Украина»: Министр обороны Германии рассказал, когда завершится СВО

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на вопросы журналиста Handelsblatt о возможности поставок оружия одновременно Украине и Израилю, о шансах Израиля одержать победу и о сроках завершения СВО.

Борис Писториус отметил, что у Украины и Израиля совершенно разные потребности в вооружении из-за различной тактики боевых действий. Между странами нет конкуренции, поэтому Германия может обеспечить обе стороны поддержкой военного плана.

«Израиль очень хорошо вооружен. Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры по этому поводу с премьер-министром Нетаньяху, а я - с министром обороны Галлантом», - рассказал министр обороны Германии Борис Писториус

Германия предлагала Израилю военную помощь, но на данный момент в ней нет необходимости. Военные знают о своих проблемах и быстро их решают. У них есть все возможности одержать победу над ХАМАС, представители которого сначала наступают, но потом быстро сдают захваченные позиции.

Борис Писториус отметил, что ЕС сделает все возможное, чтобы следующий вооруженный конфликт не возобновился в Косово. Для этого есть все предпосылки. Также в ЕС работают над тем, чтобы принять в состав все страны, которые подали заявки.

Что касается Украины, то Борис Писториус отметил, что во время мирных переговоров только Киев имеет право ставить условия. В Германии готовы к тому, что СВО будет продолжаться еще длительный период времени. Помощь Украине завершать никто не планирует.

«Мы не будем диктовать украинцам, когда садиться за стол переговоров. Это решает только Украина. Россия не дает понять, что была бы готова к переговорам», - рассказал министр обороны Германии Борис Писториус

На вопрос, как Германия поступит с ситуацией на Украине в случае проигрыша на выборах президента США Джо Байдена, министр обороны Германии ответил:

«Мы готовимся ко всем мыслимым сценариям и смотрим, как мы справимся с тем, что может произойти»

Борис Писториус высказал мнение, что мир стремительно меняется. Важно, чтобы Германия была готова к отражению атаки со стороны любой страны.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.