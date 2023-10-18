Путин высказался о возможных переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин высказался о возможных переговорах с Киевом по урегулированию конфликта на Украине.

С 17 по 18 октября российский лидер участвовал в форуме «Один пояс, один путь» по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В среду Путин провел переговоры со своим китайским коллегой и ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, – отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», – сказал Путин.

Ранее глава государства заявлял, что Киев сам ограничил себя в переговорах с Москвой, введя запрет на контакты на законодательном уровне.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 22 февраля 2024 года. Путин, объявляя о ее начале, к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».