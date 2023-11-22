Решением суда Украины к 15 годам тюрьмы приговорены 52 депутата Государственной Думы

В интернет-мессенджере СБУ сообщается, что в настоящее время вынесено решение о заочном аресте депутатов из-за того, что на они находятся на территории РФ. Политиков обвиняют в том, что они инициировали обращение к президенту Владимиру Путину с призывом признать независимость республик ДНР, ЛНР и части Запорожской и Херсонской областей. Позже российские депутаты поддержали ратификацию соглашений о дружбе с данными регионами.

В СБУ отмечают, что провели длительное расследование и собрали доказательные акты. В украинский суд подано заявление о заочном аресте еще 23 российских депутатов.

Напомним, что решение о присоединении новых регионов к России было законным. Сначала главы республик официально обратились к депутатам ГД с просьбой признать независимость. Позже было организовано голосование, которое проводилось на основании принятых в РФ законодательных актов.

Несмотря на обстрелы, люди шли к местам, где можно было отдать свой голос. Чтобы исключить риск гибели большого количества людей, было принято решение массово не собирать жителей на избирательных участках.