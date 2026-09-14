Генетик Захаржевская раскрыла причины возникновения мигрени
Генетик Захаржевская: мигрень вызывают внешние факторы и наследственность
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Чаще всего мигрень возникает из-за комплекса внешних факторов и наследственности человека, сообщила в интервью RT генетик Наталья Захаржевская.
Специалист отметила, что в большинстве случаев точную причину заболевания установить невозможно. По словам Захаржевской, при отдельных формах, включая семейную гемиплегическую мигрень, причина кроется в мутации конкретного гена. Однако чаще всего достоверно определить происхождение недуга невозможно.
«Крупное исследование, в котором участвовали более 102 тыс. человек с мигренью и около 700 тыс. без нее, выявило 123 участка генома, связанных с риском мигрени. Причем 86 из них раньше не были известны», — отметила Захаржевская.
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