Генетик Захаржевская раскрыла причины возникновения мигрени

Генетик Захаржевская: мигрень вызывают внешние факторы и наследственность

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Чаще всего мигрень возникает из-за комплекса внешних факторов и наследственности человека, сообщила в интервью RT генетик Наталья Захаржевская.

Специалист отметила, что в большинстве случаев точную причину заболевания установить невозможно. По словам Захаржевской, при отдельных формах, включая семейную гемиплегическую мигрень, причина кроется в мутации конкретного гена. Однако чаще всего достоверно определить происхождение недуга невозможно.

«Крупное исследование, в котором участвовали более 102 тыс. человек с мигренью и около 700 тыс. без нее, выявило 123 участка генома, связанных с риском мигрени. Причем 86 из них раньше не были известны», — отметила Захаржевская.

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