Провал на ОГЭ — не приговор: не сдавшие ОГЭ школьники освоят рабочие профессии
Председатель Мособлдумы Брынцалов: не сдавшие ОГЭ освоят рабочую профессию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Школьники Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, получат возможность бесплатно освоить рабочие профессии в 15 техникумах региона, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Обучение начнется не позднее 30 октября, а его продолжительность зависит от конкретной программы, но не превысит восьми месяцев с учетом времени на пересдачу экзаменов.
«Принятый закон позволяет ребятам получить востребованную рабочую профессию и параллельно подготовиться к пересдаче экзамена», — отметил Брынцалов.
Ранее сообщалось о том, что в ОГЭ по русскому языку изменят оценивание сочинения.