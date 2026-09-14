Провал на ОГЭ — не приговор: не сдавшие ОГЭ школьники освоят рабочие профессии

В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Обучение начнется не позднее 30 октября, а его продолжительность зависит от конкретной программы, но не превысит восьми месяцев с учетом времени на пересдачу экзаменов.

«Принятый закон позволяет ребятам получить востребованную рабочую профессию и параллельно подготовиться к пересдаче экзамена», — отметил Брынцалов.

Ранее сообщалось о том, что в ОГЭ по русскому языку изменят оценивание сочинения.